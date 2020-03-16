رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
ماجد حبته
ماجد حبته

سقطة «الجارديان» الجديدة

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:26 م
طباعة

سقطة روث ميشيلسون وأدهم يوسف سبقتها سقطات كثيرة، جعلت صفحات جريدة «الجارديان» أقرب إلى مقلب الفبركات أو النفايات. كان أبرز مرتكبيها جوزيف مايتون، مراسل الجريدة السابق بالقاهرة، الذى كان حديث العالم منذ سنتين تقريبًا، بعد أن اعترفت الجريدة بفبركاته واعتذرت عنها. أما أكاذيب ديكلان وولش، فلا ينافسه فيها غير زميله ديفيد كيركباتريك، الذى لا تزال «نيويورك تايمز» تفتح صفحاتها لشائعاته، هلاوسه، وشطحاته.

فى سقطتها الجديدة، رجّحت الجريدة البريطانية أن تكون معدلات الإصابات بفيروس كورونا فى مصر أعلى بكثير من الأرقام الرسمية، استنادًا إلى ما زعمت أنها أبحاث أخصائيين، اختصاصيين، أو متخصصين كنديين فى الأمراض المعدية، بجامعة تورنتو، «درسوا التفاوت بين معدلات الإصابة الرسمية والمرجّحة فى أماكن مثل إيران». وفى فقرة لاحقة، فى التقرير، وصفت هؤلاء الأخصائيين، الاختصاصيين أو المتخصصين بأنهم «علماء». ثم اتضح أن المصدر طبيب كندى واحد، وأن الأبحاث المزعومة ليست أكثر من تغريدات نشرها ذلك الطبيب فى حسابه على تويتر!.
التقرير تم نشره فى الرابعة عصر الأحد، بتوقيت جرينتش، وجرى تعديله فى السادسة والنصف صباح الإثنين. وكان التعديل اللافت، هو حذف اسم أدهم يوسف، الذى شارك ميشيلسون فى كتابة التقرير. والمذكور، بحسب تعريف موقع «مدى مصر»، «صحفى وناقد سينمائى مصرى. اهتمامه الأساسى بالسينما المصرية وتاريخها وتراثها الفنى وتأثيرها على الثقافة الشعبية. يشتمل عمله على التحليل السياسى الاجتماعى للأفلام المستقلة والتجارية، الدعاية والفنون البصرية. وعندما لا يشاهد أفلامًا، يغطى السياسة المصرية المحلية، مُركزًا على التعذيب، الانتهاكات خارج القانون، حقوق العمال والإسلام السياسى».

هذا «الفتى»، غالبًا، من «عينة» حسام بهجت، ونرجّح أن يكون أحد صبيانه أو غلمانه، إذ كان الموضوع الأول الذى نشره له الموقع، موقع «مدى مصر»، عنوانه: كيف تؤثر السينما المصرية على الخطاب الاجتماعى تجاه المثليين والمثليات؟
الطبيب الكندى اسمه إيزاك بورتش، Isaac Bogoch، يعمل أخصائيًا للأمراض المعدية فى مستشفى تورنتو العام. وما يؤكد سوء نية الجارديان هو أنها تعمدت عدم ذكر اسمه. مع أن ديكلان وولش، مراسل نيويورك تايمز، حين أراد غسل يديه من الشائعة، قام بمشاركة التغريدات التى عرض فيها ذلك الطبيب ملخصًا لدراسته التافهة، بعد أن عجز، باعترافه، عن نشرها فى أى مجلة علمية. وقطعًا، سترفض أى مجلة علمية نشر هذا الهراء، الذى يشكك فى القوى العقلية لصاحبه، ما لم يكن مستأجرًا.

مستأجر أو مشكوك فى قواه العقلية، قطعًا، من يزعم أن عدد المصابين فى مصر يتراوح بين ستة آلاف و٢٧٠ حالة و٤٥ ألفًا و٧٠، وبالتالى يكون المتوسط هو ١٩٣١٠، وحين اشتعلت التعليقات بالأسئلة والاستفسارات تراجع خطوات وزعم أن المعلقين لم يقرأوا التغريدات جيّدًا، وأنه رجّح فى التغريدة الرابعة أن يكون عدد المصابين أقرب إلى الحد الأدنى، أى ستة آلاف فقط. وربما استمر الفصال بعد مغادرتنا حسابه ونزل بالرقم إلى ما دون ذلك الذى أعلنته وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية!.
ما يؤكد سوء نية الجارديان أيضًا، هو أنها زايدت على علمائها المزعومين بزعم أنهم استخدموا «بيانات تعود إلى أوائل مارس عندما كان لدى مصر رسميًا ثلاث حالات مصابة بالفيروس»، وانطلاقًا من هذا الزعم رجّحت أن «الأرقام الآن صارت أعلى». وفى محاولة لتأكيد تلك المزاعم استعانت الجريدة بتلك المصادر: طبيب بأحد مستشفيات المطرية، طلب عدم نشر اسمه، أحد الصيادلة العاملين فى القاهرة، رفض نشر اسمه، شربينى، العامل فى أحد فنادق الأقصر!.
سقطة «الجارديان» الجديدة تعيدنا إلى سقطة الجريدة نفسها، فى ٤ فبراير ٢٠١١، حين نسبت إلى «خبراء»، فى عنوان تقرير أن «ثروة مبارك تصل إلى ٧٠ مليار دولار»، ثم وصفت مصادرها فى مقدمة التقرير بأنهم «خبراء اقتصاديون من الشرق الأوسط»، صاروا فى المتن واحدة فقط، تُدعى أمانى جمال، قالت إن ثروة الرئيس الأسبق تتراوح بين ٤٠ و٧٠ مليار دولار. مع أنك ستعرف بقليل من البحث أن دراسات المذكورة وأبحاثها والكتب التى أصدرتها أو شاركت فى تحريرها، تتركز حول أعراق وجذور عرب أمريكا!.
من السقطتين، القديمة والجديدة، وما بينهما، يتّضح مجددًا أن الأخبار الكاذبة لم تعد مجرد شائعات تقوم جهات، كيانات، أو أجهزة بزراعتها فى وسيلة إعلام أو اثنتين أو حتى عشر، بل تحولت إلى صناعة كاملة. كما لم يعد سرًا أن هناك دولًا تستخدم وسائل الإعلام التقليدية وغير التقليدية، فى لعب أدوار داخل دول أخرى. ومع اتضاح أو افتضاح أن أخبارًا وتقارير عديدة موجهة أو مكتوبة بالأمر أو حسب الطلب، فإن عقلاء كثيرين، بعد لدغة أو لدغتين، صاروا يتابعون صحفًا بعينها ليعرفوا توجهات من يحركونها ومخططاتهم أو ألعابهم.

موضوعات متعلقة

«في 10 ثوانٍ».. كيف تتأكد من عدم إصابتك بـ«كورونا»؟ (فيديو)

القابضة للشرب: انقطاع المياه بالقاهرة والجيزة خارج عن إرادتنا

لمواجهة كورونا.. «الجيزة» تقرر إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية

باستثناء الأجهزة الخدمية.. مدبولى: قرار بتخفيض عدد العاملين فى أجهزة الدولة خلال ساعات

الصور

image description

الفرز وتجميع الأصوات فى انتخابات نقابة المحامين

image description

«سيدة بركة الطين».. رفضت ترك منزلها وتكفلت بها وزارة التضامن

image description

نرمين ماهر تحضر ديفيليه محمد شهبندر

image description

حملات لتطهير السفن وأرصفة ميناء دمياط (صور)

image description

توافد المحامين على انتخابات النقابة بمحكمة الجيزة (صور)

الأكثر قراءة

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

الحكومة: 3 وفيات و150 إصابة بـ«كورونا»

«خناقة» فى الأهلى بين رمضان صبحى وبادجى

باستثناء الأجهزة الخدمية.. مدبولى: قرار بتخفيض عدد العاملين فى أجهزة الدولة خلال ساعات

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

اليوم.. أول تجربة على البشر للقاح وقائي من كورونا

أمريكا: المستشفيات ستواجه صعوبات في التعامل مع كورونا

كورونا يتسبب في ارتفاع أسعار الثوم

دراسة صادمة: كورونا ينتشر قبل ظهوره على المريض

منوعات

«التعاون حياة».. طلاب صيدلة القاهرة يطلقون مبادرة للتوعية من كورونا

الأوبرا العالمية تقدم عروضها إلكترونيًا

المغرب يغلق المطاعم ودور السينما ومراكز الترفيه والملاعب

حقيقة تحويل رونالدو فنادقه إلى مستشفيات لعلاج مصابى كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقطة «الجارديان» الجديدة
لواء.حمدى البطران
المصريون الجدد
القس. رفعت فكرى
قالوا عن الأم
سيد عبدالقادر
فيـــروس القـــرن
المزيد
ads

الثقافة

رئيس الأوبرا يتفقد مسارح القاهرة والإسكندرية ودمنهور (صور)

«حيوات بديلة» العدد الـ12 من مجلة «أمكنة»: لقاء تفاعلي بوكالة بهنا

«مع تفشى كورونا».. «العربى» تصدر كتابًا عن التعلم الإلكترونى

«حكايات وأفلام».. حوار مفتوح عن الكتابة بـ«6 باب شرق»