موظفو «وطن» يهددون بكشف علاقات أيمن نور النسائية

هدد العاملون بقناة وطن الإخوانية الهارب أيمن نور، رئيس مجلس أمناء قناة الشرق التابعة للجماعة، بفتح ملفاته المشبوهة وكشف فضائحه منذ هروبه من مصر بعد نجاح ثورة ٣٠ يونيو، بسبب تدخله لإغلاق القناة بغرض الاستحواذ على التمويلات التى تأتى إليها.

وقالت مصادر مطلعة على أنشطة الجماعة إن العاملين بقناة وطن سيبدأون خلال أيام حملة على مواقع التواصل الاجتماعى يقودها عبدالله الماحى وخالد إسماعيل، المذيعان بالقناة والمطرودان سابقًا من قناة الشرق، لفضح الاختلاسات المالية التى ارتكبها «نور» تحت مزاعم قيادته المشهد الإعلامى الإخوانى، وكشف خسائره الكبيرة فى قناة «لا»، إضافة إلى علاقته النسائية.

وبدأت الأزمة بعدما امتنع ممول قناة «وطن» عن تقديم الرواتب الخاصة بالعاملين للشهر الثانى على التوالى، بعد فشل القناة فى التحريض ضد الدولة المصرية، حيث لم يعد للقناة أى صدى داخل الصف الإخوانى أو خارجه خلال الأشهر الماضية.

