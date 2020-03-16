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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يقرر إغلاق المطارات والموانئ والمعابر لمواجهة كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:24 م
البرهان
البرهان
أ.ش.أ
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قرر السودان إغلاق كافة المطارات والموانيء والمعابر البرية، باستثناء الرحلات التي تحمل المساعدات والدعم الفني والإنساني ورحلات الشحن الجوي المجدولة، ضمن خطة مواجهة جائحة كورونا.

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة قرر، في وقت سابق اليوم، إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد لمواجهة أية اصابات محتملة بفيروس كورونا.

وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي الناطق الرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان، في تصريح صحفي عقب الاجتماع: إنه تم تكوين لجنة عليا لوضع كافة التدابير التي تمنع دخول المرض إلى السودان، وتسخير كافة المقدرات الصحية والأمنية واللوجستية التي تعينها على أداء مهامها.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات احترازية لمنع الاصابة بالمرض وانتشاره، وأهاب بكافة السودانيين التعاون مع الفرق الصحية والأمنية وكافة الموظفين وعدم إعاقة مهامهم الرسمية لاحتواء أي إصابات بالمرض ومحاصرتها حفاظا على الوضع الجيد في السودان.

وشدد على أهمية التعاون مع الكوادر الصحية وتسهيل وصول رجال الأمن إلى المشتبه فيهم، لافتا إلى أن اختيار الدولة لأية منطقة للعزل الصحي يكون وفقا لتقديرات دقيقة وباستشارة الكوادر الطبية والصحية.

ونبه الفكي إلى ضرورة عدم التعامل مع الأمر بحساسية، وأنه يجب التعامل بحذر شديد مع الشائعات واستقاء المعلومات حول وضع المرض وعدد المصابين وكيفية التعامل معهم من خلال القنوات الرسمية.

وأكد الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة أن اللجنة ستكون في حالة انعقاد دائم، وستتلقى ثلاثة تقارير في اليوم حول الوضع الصحي بالبلاد.

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