العراق تعلق الرحلات الجوية في البلاد بسبب كورونا

قررت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الاثنين، تعليق الرحلات الجوية في البلاد ابتداء من يوم غد الثلاثاء ولمدة أسبوع، باستثناء الطائرات العابرة للأجواء العراقية، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا".وفي خطوة منها لاحتواء فيروس "كورونا"، باشرت الشرطة العراقية بالانتشار في عموم العاصمة بغداد، لتطبيق حملة الوقاية من فيروس "كورونا"، والاستعداد لتطبيق حظر التجوال في عموم العاصمة بدءا من يوم غد الثلاثاء، كما أعلنت العراق في وقت سابق اليوم عن تسجيل 7 حالات مصابة بالفيروس.