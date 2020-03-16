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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

غدًا.. دير العذراء بوادي النطرون يحتفل بمرور 10 أعوام على رحيل القمص فلتاؤوس

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:17 م
دير العذراء بوادي
دير العذراء بوادي النطرون
ماريان رسمى_مونيكا جرجس
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يحتفل دير السيدة العذراء مريم الشهير بـ"السريان" الذي يقع في صحراء وادي النطرون، برئاسة الأنبا متاؤس رئيس دير "السيدة العذراء مريم"، غدًا، بمرور 10 أعوام على رحيل الراهب القمص فلتاؤس السريانى، أقدم رهبان برية شيهيت بصحراء وادي النطرون، والذي تميز بالنقاء والحب والعطاء للجميع، والذي كان يعد ضمن الأصدقاء المقربين للبابا الراحل شنودة الثالث.

ولد الراهب القمص فلتاؤوس السرياني، باسم كامل جرجس في 4 يناير عام 1922 بمدينة الشرقية، وترهب في 2 نوفمبر عام 1948، وخدم خارج أسوار دير السيدة العذراء الشهير بالسريان، ما يقرب من 4 أعوام بكنيسة العذراء الشهيرة بالعزباوية مقر الدير بالقاهرة، وعاد للدير في عام 1975.

بنى له قداسة البابا شنودة الثالث، قلاية منفردة بالجنينة في الدير عام 1962، واحتفل باليوبيل الذهبى لرهبنته عام 1998، حيث أقام الدير برئاسة البابا شنودة حفلا رهبانيا بمناسبة مرور خمسين عامًا على رهبنته وحضره عدد غفير من أساقفة الكنيسة.

فى يوم نوفمبر عام 2008 أقام الدير حفلا رهبانيا بمرور ستون عامًا على رهبنته شارك فيه عدد من الأساقفة، على رأسهم الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي، الذي رحل عن العالم الأسبوع الماضي، وفي فجر يوم الأربعاء 17 مارس لعام 2010 رحل الراهب القمص فلتاؤس السريانى، والذي يعد أقدم رهبان برية شيهيت.

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