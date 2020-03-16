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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

غدًا.. الكنيسة تحتفل بالذكرى الثامنة لرحيل البابا شنودة

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:16 م
البابا شنودة
البابا شنودة
ماريان رسمى_مونيكا جرجس
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الثلاثاء، بذكرى مرور 8 أعوام على رحيل محبوب الملايين، البابا شنودة الثالث البطريرك رقم 117 في تاريخ بابوات الكنيسة الأرثوذكسية، بدير الأنبا بيشوي بصحراء وادي النطرون، حيث يرقد الجثمان.

والمقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، 16 مارس، صلوات عشية الذكرى السنوية الثامنة لرحيل البابا شنودة، بمشاركة عدد غفير من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والذي يأتي على رأسهم الأنبا إرميا، الأسقف العام، ورئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، بجانب رهبان الدير والأديرة المجاورة.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مرت ثمانية أعوام على رحيل البابا شنودة الثالث إنه حقا أمة برجل وهو رجل بأمة، رجل يندر أن يجود الزمان بمثله، إنه العظيم فى البطاركة تلك الشخصية الأسطورية والاستثنائية فى تاريخ الكنيسة، إنه المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث.

وأضاف حليم في تصريحات لـ"الدستور": "إذا اعتبرنا أن الكنيسة القبطية بها عظماء ثلاثة يكون هو ثالثهم مع أثناسيوس الرسولى والبابا كيرلس السادس، لقد سطر بحياته فصلًا من فصول تاريخ الكنيسة القبطية، وصار علامة فارقة فى تاريخ الكنيسة لن تُنسى، فقد نقل الكنيسة القبطية من المحلية إلى العالمية وكتب بأعماله وإيمانه عهدًا جديدًا للكنيسة القبطية".

والبابا شنودة الثالث من مواليد 3 أغسطس عام 1923، وفي 18 يوليو 1954 ترهبن في دير السيدة العذراء مريم الشهير بالسريان وعقب سنة من رهبنته تمت سيامته قسًا، وعندما رحل عن العالم البابا كيرلس السادس البطريرك الـ 116، في مارس 1971 أجريت انتخابات البابا الجديد في الأربعاء 13 أكتوبر عام 1971، واختارته القرعة الهيكلية كـ"بابا" رقم 117 باسم شنودة الثالث، وفي عهده تمت سيامة أكثر من 100 أسقف، بالإضافة إلى سيامة أول أسقف للشباب وهو الأنبا موسى، أسقف عام الشباب، ورحل عن العالم في 17 مارس عام 2012.

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