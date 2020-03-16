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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تستقبل أوراق فرز من 6 محافظات

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:14 م
انتخابات المحامين
انتخابات المحامين
محمد جعفر
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استقبلت، منذ قليل، اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين، برئاسة المستشار أحمد أبو دقة، أوراق فرز محافظات طنطا وسوهاج ودمياط والإسماعيلية، والمحلة الكبرى.

وتواصل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين، تلقي أوراق باقي المحافظات، تمهيدا لإعلان النتيجة.

وكانت اللجنة قد استقبلت في الساعات الماضية، أوراق محافظات المنوفية وبورسعيد وشمال وجنوب البحيرة، إلى جانب أوراق محافظة الغربية وأسيوط.

وأكد المستشار أحمد أبو دقة، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، أن اللجنة تسلمت منذ قليل، أحراز بعض المحافظات، على رأسها أحراز محافظة المنوفية وبورسعيد وشمال وجنوب البحيرة، إلى جانب أحراز محافظة الغربية، وأسيوط.

وأوضح "أبودقة"، أن اللجنة العامة فى انتظار باقي أحراز "أوراق فرز" المحافظات الأخرى، منوها بأنه سيتم إعلان النتائح فور وصولها.

وقال رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، إن نتيجة الانتخابات قد تكون جاهزة، إلا أنه لا يمكن الإعلان عنها قبل وصول الأحراز الخاصة باصوات المحامين من كافة المحافظات.

ولفت إلى أن اللجنة العامة فى انتظار صناديق محافظات بعيدة مثل شمال سيناء وأسوان والبحر الأحمر، بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية.

وأوضح أبو دقة، أنه لا يمكن إعلان النتائج قبل وصول كافة الأحراز، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تصل تلك الأحراز مساء اليوم، مضيفا أنه سيتم إعلان النتيجة فور وصول الصناديق بحد أقصى صباح غد الثلاثاء.

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