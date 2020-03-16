الحكومة تتحمل 200 مليون جنيه لدعم تجربة «التعليم عن بُعد»

أعلن الدكتور عمرو طلعت عن تحمل الحكومة تكلفة زيادة سعات التحميل الشهرية الخاصة باشتراكات الإنترنت المنزلى للأفراد بنسبة ٢٠٪ بتكلفة ٢٠٠ مليون جنيه، وذلك لكل شرائح المستخدمين، بالتنسيق مع شركات مقدمى خدمات الإنترنت، بهدف دعم إتاحة التعليم عن بُعد والخدمات الأساسية.

وقال الوزير لـ«الدستور»، إن الجهاز القومى للاتصالات سيتابع مع الشركات العاملة فى السوق آلية تطبيق ذلك، مع التحقق من تنفيذه بالكامل، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين. وأضاف «طلعت» أن الوزارة تسهم بشكل فعال فى عمليات التوعية بإرسال رسائل نصية للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا ومعرفة المزيد من المعلومات عن المرض، من خلال التعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مشددًا على أن الوزارة ستقدم كل الدعم سواء للطلاب أو أولياء الأمور للحفاظ عليهم من «كورونا». وذكر أن الوزارة تنفذ تعليمات الحكومة بشأن الوقاية من الفيروس، سواء فى مراعاة عدم التجمعات الكبيرة، وأيضًا بتعقيم المكاتب والأدوات المستخدمة داخل مقار الوزارة وهيئاتها التابعة، من أجهزة الكمبيوتر وخلافه، بالإضافة إلى تنفيذ خطة للتعقيم بهيئة البريد المصرى، من خلال تبخير الطرود والمراسلات لضمان خلوها من أى فيروسات معدية. وقال الوزير إنه يتابع بشكل مستمر جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم إلغاء البصمة الإلكترونية والاعتماد على وسائل رقمية، مثل بصمة الوجه والعين، لحماية الموظفين من الأمراض، وكذلك توعية العاملين بقطاع الاتصالات بكل جديد عن الفيروس.