طلعت: تدريب 160 ألفًا على المهارات العامة والتكنولوجيا ضمن خطة الرقمنة

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عن أن الوزارة تعمل على عدة محاور لتنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية وتنفيذ مشروع التحول الرقمى، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا لمشروعات الرقمنة التى تجرى فى جميع قطاعات الدولة.وقال الوزير لـ«الدستور»، إنه من المقرر الانتهاء من عملية التجهيزات التكنولوجية لمقار الحكومة فى العاصمة الإدارية قبل ٣٠ يونيو المقبل، حسب الخطة الزمنية المحددة للمشروع.وأوضح أن المحور الأول فى مشروع بناء مصر الرقمية، إعداد الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لهذا المشروع القومى الكبير، حيث تستهدف الوزارة وفق خطة زمنية تستغرق عامين، الانتهاء من تدريب نحو ٨٠ ألف شاب على أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وأضاف أن الاستراتيجية تشمل تدريب ٦٠ ألف شخص على المهارات العامة، و٢٠ ألف متخصص، بهدف بناء قدرات الكوادر البشرية وتأهيلها إلى سوق العمل، لافتًا إلى أن الوزارة خصصت نحو ٢٢٥ مليون جنيه لتنفيذ هذه الاستراتيجية.وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تدشين ١٢ مركزًا تدريبيًا على مستوى المحافظات خلال العام الحالى، إضافة إلى تطوير ٢٠٠ وحدة تدريب بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة.وذكر أن برنامج التدريب سيتيح للشباب جميع أدوات التكنولوجيا فى مجالات أعمالهم بشكل عام، وآخر للمتخصصين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللغات وغيرها من المهارات.وقال إن الوزارة أطلقت أكاديمية للتدريب من خلال المعهد القومى للاتصالات، بهدف تدريب نحو ١٠ آلاف شاب على مجالات التحول الرقمى المختلفة بحلول ٢٠٢١، إضافة إلى تدريب ٢٠ ألف شاب عن طريق منصات رقمية، لإتاحة فرص عمل متميزة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وأضاف أن الأكاديمية ستعد ٢٠٠ مدرب على مستوى الجمهورية، خلال عام، فى المجالات المختلفة للتحول الرقمى، التى تشمل: شبكات المحمول من الجيلين الرابع والخامس، وشبكات الاتصالات السلكية واسعة النطاق، وشبكات الألياف الضوئية، إضافة إلى أمن المعلومات والشبكات والذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات الكبيرة والحوسبة السحابية.ولفت إلى أن المحور الثانى تنفيذ الاستراتيجية القومية للذكاء الاصطناعى التى تستهدف خطة قومية لتوطين صناعات قائمة على الذكاء الاصطناعى، وإنشاء جامعات متخصصة لدراسة مناهج هذه الصناعة للطلاب فى مصر.وفى سياق آخر، قال إن قطاع الاتصالات حقق أعلى معدلات نمو فى تاريخه خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، إذ تجاوز ١٦٪، مشيرًا إلى أن الرئيس يولى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اهتمامًا كبيرًا.وأوضح أن الرئيس طالب بأهمية استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات مصر الرقمية، خاصة مشروع التحول الرقمى وآليات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الجارى، لتأسيس مركز معلوماتى متطور يربط بين مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها، وفق أحدث النظم المطبقة عالميًا، الأمر الذى يرتقى بالأداء الحكومى ويوفر أحدث الخدمات للمواطنين.وعن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قال الوزير إن جميع طلبات الوزارات والتجهيزات التكنولوجية جارٍ تنفيذها وعلى رأسها أرشفة دولاب عمل الحكومة ليتواكب مع النظام التشاركى الرقمى الموحد الذى سيدار من خلاله دولاب عمل الحكومة بالعاصمة الإدارية، حيث انتهت الوزارة من أرشفة معظم الوثائق والمستندات الحكومية المهمة فى الوزارات، إضافة إلى تجهيز المقار على أعلى مستوى، بالتزامن مع التدريب للموظفين المنتقلين للعاصمة على الأنظمة الجديدة وأدوات تكنولوجيا المعلومات.