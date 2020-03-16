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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أوقاف الإسكندرية: الأوضاع مستقرة ومستمرون في الإجراءات الوقائية

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:13 م
أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية
هبه عويضه
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أكد الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن الأوضاع فى الإسكندرية مستقرة، والأئمة ملتزمون بالتعليمات الواردة من الوزارة ويعملون على تنفيذها.

وأضاف أن التعليمات قد شملت قصر دور المساجد فى هذه الفترة على الجماعات والجمع، وعدم السماح بإقامة أى تجمعات فى المساجد أو دور المناسبات التابعة لها، وأن يقوم العمال بتنظيف وتعقيم المساجد على أكمل وجه، وهذا ما تم بجميع مساجد الإسكندرية.

وأشارت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الإثنين إلى استمرار انعقاد غرف العمليات بالإدارات الفرعية التابعة لها، بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية، ومديرى الإدارات للتأكد من تنفيذ تعليمات الوزارة، والتي تنص على منع المصافحة بديوان عام وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها لحين إشعار آخر، عدم المعانقة، عدم تقبيل يد الوالد إذا كان مقيد بأمن الفتنة، حيث يمكن أن ينتقل فيها الداء بالملامسة فضلًا عن التقبيل.
أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية: الأوضاع مستقرة ومستمرون في الإجراءات الوقائية
أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية: الأوضاع مستقرة ومستمرون في الإجراءات الوقائية
أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية: الأوضاع مستقرة ومستمرون في الإجراءات الوقائية
أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية: الأوضاع مستقرة ومستمرون في الإجراءات الوقائية
أوقاف الإسكندرية

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