مشيرة خطاب: أتمنى تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة

قالت السفيرة مشيرة خطاب الرئيس التنفيذي لمؤسسة «كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة»، إن المرأة المصرية أثبتت كفاءة في العمل بمختلف المجالات، وهذا العصر يشهد أكبر عدد وزيرات في الحكومة.وأضافت «مشيرة» في برنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»: «المرأة وزيرة أو في القطاع المصرفي أثبتت كفاءة كبيرة، ولدينا نساء رائعات في مجال الآدب، ونهضة الحرف اليدوية، مشروعات متناهية الصغر، التي أدت لاستعادة الهوية المصرية والجمال المصري في المصنوعات اليدوية، وأتمنى أن نرى المرأة قاضية في مجلس الدولة قريبًا».