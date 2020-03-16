على أمين يتذكر: كيف قادت «أخبار اليوم» الحملة ضد الإمبراطورية البريطانية أمام مجلس الأمن؟

من ذا الذى ينسى أن عيد الأم الذى صار عيدًا قوميًا عربيًا هو فكرة على أمين، الذى ولد قبل أخيه مصطفى بـ«٣» دقائق، ورحل قبله بحوالى إحدى وعشرين سنة، وكان مشغولًا فى أيامه الأخيرة، وهو على سرير المرض، بمشروعات صحفية يحلم بتحقيقها كما حقق فكرته «أخبار اليوم»- التى أحدثت ثورة فى عالم الصحافة- رغم دراسته الهندسة الميكانيكية، التى فرضتها عليه أسرته كراهية فى الصحافة، التى عشقها منذ طفولته وصباه، كما فرض عليه إسماعيل صدقى باشا استكمال دراسته فى إنجلترا بعد أن حرم عليه دخول الجامعات المصرية لقيادته مظاهرات الطلبة. ورغم الحلم بالتغيير، الذى تحقق بقيام ثورة يوليو، فإن الوشايات بدأت تحاك ضد الأخوين من منافسيهما الصحفيين، ما أدى إلى سجنهما معًا أول مرة، ثم سجن مصطفى وحده بعد ذلك، ولكن تبقى براءة ذمتيهما، فقد كانا من القلة الذين لم يتقاضوا «المصاريف السرية»، التى كشفت عنها الثورة للتعريض بالصحفيين غير الموالين لها، وعندما اقترح على أمين مشروعًا لمحو الأمية تتبناه «أخبار اليوم» أعجب به الرئيس جمال عبدالناصر، ولكن وزير التعليم اعتبره تدخلًا فى اختصاصاته. ويكشف على أمين عن الكثير من أسرار الحياة الصحفية والسياسية فى هذه الصفحات المجهولة من مذكراته، التى نشرها محمد الوزان قبل ٤٥ سنة بمجلة «الجديد» الثقافية التى كان يرأس تحريرها الكاتب المسرحى د. رشاد رشدى، نعيد نشرها احتفالًا بذكرى عملاق الصحافة على أمين «١٤ فبراير ١٩١٤- ٢٨ مارس ١٩٧٦».لعبت الصحافة المصرية دورًا مهمًا فى القضية الوطنية ومنها «أخبار اليوم»، وقد اكتشف على أمين أن الدعاية للقضية المصرية ضعيفة جدًا أمام الدعاية البريطانية، ورأى أن واجبه وأخيه مصطفى لا يتوقف عند كتابة المقالات أو رسم الصور الكاريكاتورية على صفحات «أخبار اليوم» و«آخر ساعة»، ولذلك بدأت أقوى وأجرأ حملة صحفية للدعاية لقضية مصر فى مجلس الأمن.يحكى على أمين: الأسبوع الأخير من أغسطس ١٩٤٧، وضمن القضايا المعروضة على مجلس الأمن كانت قضية مصر، ووقف محمود فهمى النقراشى يعلن حق مصر فى المطالبة بالجلاء، ولم يتوقف رئيس الوفد المصرى عند هذا الحد، بل إنه قدم الوثائق التى حصل عليها مصطفى أمين لإدانة بريطانيا، لترتفع أسهم مصر، وترتفع معها كل الأصوات المؤيدة لحقها المشروع الضائع، وتلقت أخبار اليوم من مراسلها جورج ويليامز فى نيويورك أن الدعاية البريطانية قوية جدًا، وأنه سيكون لها تأثير مباشر، خصوصًا بعد أن كسبت مصر الجولة الأولى بعد عرض الوثائق السرية، التى حصلت عليها أخبار اليوم، والتى أدانت بريطانيا وأيدت حق مصر فى الجلاء.. وكان لابد من أن يصل صوت مصر إلى أمريكا وبسرعة، وفكرت أنا ومصطفى طويلًا فى هذه الفكرة، وخرجنا بأخطر مشروع دعائى لقضية عالمية، وكان المشروع يعتمد بالدرجة الأولى على أن الرأى العام فى أمريكا لا يتكون بالمظاهرات والهتافات ولكن بالخطابات، فخطابات الرأى العام فى كل موضوع تدل على اتجاهه ورغبته وتصميمه، إذن هى حرب الخطابات فى مجلس الأمن.أعضاء مجلس الأمن عددهم ١١ عضوًا وهم آنذاك: سوريا، أمريكا، فرنسا، روسيا، البرازيل، أستراليا، بولندا، بلجيكا، كولومبيا، الصين، بريطانيا، مع مصر صوت واحد هو صوت سوريا، المحاولة الآن هى كسب أى صوت من الأصوات العشرة الأخرى إن لم يكونوا جميعا، حتى مع السير أكسندر كادوجان المندوب البريطانى.وكانت «أخبار اليوم» تريد للشعب المصرى كله أن يشعر بهذا الدور العظيم المهم، لذلك أعدت عشر صور «كارت بوستال»، كل صورة باسم مندوب من المندوبين العشرة فى مجلس الأمن، وخرجت «أخبار اليوم» تعلن حملتها الضخمة لكسب الأصوات لصالح مصر، وتحت عنوان كبير قالت «أعلن صوتك فى مجلس الأمن»، وكتبت أقول: رأت أخبار اليوم أن كل قارئ من قرائها يستطيع أن يسهم لتكسب مصر صوتًا من أصوات أعضاء مجلس الأمن، وقد أعددنا عشر صور كارت بوستال، وقد كتبت إلى كل مندوب بلغته.. الروسى بالروسية، الإنجليزى والأمريكى والكولومبى والأسترالى بالإنجليزية، الفرنسى بالفرنسية، الصينى بالصينية، البولندى بالبولندية.. كل ما تفعله أن تختار أى صورة من هذه الصور وتضع عليها طابع بريد فئة ١٣ مليمًا إذا أردت أن تكون بالبريد العادى، و٢٩ مليمًا إذا أردت أن تكون بالبريد الجوى، مع ملاحظة أن تلصق الصورة على ورق مقوى أو كارت بوستال، وألقها فى صندوق البريد.. آخر الإحصائيات تقول إن العدد الواحد من أخبار اليوم يطالعه سبعة أشخاص، إذن فقراء «أخبار اليوم» يبلغون حوالى مليون صوت، هذا المليون سيصل إلى مجلس الأمن يطالب بالجلاء عن مصر والسودان».كانت فكرة مصطفى تقوم على أن كل هذه الأصوات ستدور فى الأمم المتحدة، وهذه النداءت ستثير اهتمامات أمريكا وصحف العالم كله، ولم تكن الحملة للمصريين فحسب، بل كانت أيضًا إلى قراء «أخبار اليوم» فى فلسطين ولبنان وسوريا وشرق الأردن والعراق والسعودية واليمن وليبيا والكويت والهند والحبشة وأمريكا الجنوبية أيضًا.وقد أحدثت هذه الفكرة الجديدة الجريئة ضجة فى صحف العالم، نقلتها وكالات الأنباء، وتحدثت عنها محطات الإذاعة.. وكانت طرافة البطاقات أن كل بطاقة كتبت بلغة المندوب الذى أرسلت إليه، كما أنها تناولت معانى قريبة إلى قلبه، كانت البطاقات تقول:- إلى المندوب الأمريكى فى مجلس الأمن: لقد طردكم الإنجليز من أمريكا، فكان لكم عيد الاستقلال، فلماذا لا يكون لمصر عيدها.. حرروا مصر والسودان.- إلى مندوب بولندا فى مجلس الأمن: كانت بولندا أول من حارب الفاشيست الألمان.. فلتكن بولندا أول من يحارب الاستعمار البريطانى.. حرروا مصر والسودان.- إلى المندوب البريطانى فى مجلس الأمن: مئات مثل هذا الطيار قد أنقذهم الجيش المصرى من الغرق فى قناة السويس، أنقذوا قضية مصر من أن تغرق فى الأطلنطى.. حرروا مصر والسودان.- إلى مندوب كولومبيا فى مجلس الأمن: اذكروا ميثاق الأطلنطى الذى يكاد يغرق فى الأطلنطى.. حرروا مصر والسودان.- إلى مندوب فرنسا فى مجلس الأمن: ٧٠ مليون عربى و٤٠٠ مليون مسلم ينتظرون قراركم.. حرروا مصر والسودان.- إلى مندوب الصين فى مجلس الأمن: من أجل حريتكم ضحيتم بملايين الأرواح، ومن أجل حريتنا نريد صوتًا واحدًا من الصين.. حرروا مصر والسودان.- إلى مندوب أستراليا فى مجلس الأمن: كانت علامة (٧) هى علامة النصر، فأصبحت بالنسبة لنا علامة الاستعباد.. حرروا مصر والسودان.- إلى الرفيق جروميكو مندوب روسيا فى مجلس الأمن: ملايين من الجنود أراقوا دماءهم من أجل الحرية والديمقراطية.. حيوا ذكراهم بتحرير مصر والسودان.- إلى مندوب البرازيل فى مجلس الأمن: إن قضية مصر هى قضية الشعوب الصغيرة.. حرروا مصر والسودان.- إلى مندوب بلجيكا فى مجلس الأمن: هل يمكن أن يكون فى العالم أربع حريات، وفى مصر والسودان ٢٦ مليونًا من المستعبدين.. حرروا مصر والسودان.من اللحظة الأولى لصدور «أخبار اليوم» بدأت صناديق البريد فى كل البلاد تتلقى سيلًا من البطاقات المصورة، التى قطعها القراء وأرسلوها إلى مجلس الأمن.. فى ساعات قليلة أعلن الرأى العام حرب البطاقات فى مجلس الأمن، وكانت حربًا سريعة خاطفة.. آلاف القراء من اللحظة الأولى أرسلوا بطاقاتهم، ونفدت البطاقات بعد أن نفدت أخبار اليوم، واضطر بعض القراء لتصوير البطاقات، وآخرون رسموها.واشتركت «آخر ساعة» فى الحملة ونشرت صور البطاقات لتتيح الفرصة لمئات الألوف من المصريين ليعبروا عن مشاعرهم وآرائهم فى قضية مصر.. وحققت الفكرة نجاحًا رائعًا، وأصبحت حديث مجلس الأمن بأكمله، فقد كان بريد مجلس الأمن فى يوم واحد من البطاقات أكثر مما تلقاه من بريد طوال عام كامل، ففى اليوم الأول وحده تلقى مندوب كولومبيا ١٤ ألف بطاقة، ومندوب بولندا ١٢ ألف بطاقة، ومندوب أستراليا ١١ ألف بطاقة، ومندوب الولايات المتحدة ٧ آلاف بطاقة.وكتبت جريدة النيويورك تايمز تقول: «إن حملة الشعب المصرى لطرد الإنجليز من مصر والسودان وقنال السويس اتخذت فجأة شكلًا جديدًا.. إن عاصفة من بطاقات الكارت بوستال هبطت على مجلس الأمن، إنها بطاقات عنيفة تهاجم الاستعمار البريطانى، لقد سقطت كالمطر على أعضاء المجلس فى «ليك سكس»، وهى بطاقات مرسلة من جميع البلاد العربية»، وقالت مجلة النيوزويك: «إن حملة أخبار اليوم لإعلان صوت مصر حملة قوية جريئة لصحيفة ناجحة لمحررين ناجحين وقراء يثقون تمامًا فى صحيفتهم».ولمعت فى ذهن مصطفى أمين فكرة أخرى جريئة قوية تهز العالم.. لماذا لا يشترك الشعب الأمريكى نفسه فى هذه الحملة الرائعة، إن فكرة البطاقات فكرة جديدة، والشعب الأمريكى يروق له كل جديد.. إن إعلانًا فى صفحة كاملة فى «النيويورك تايمز» وهى أعظم صحف العالم- ستحدث ضجة جديدة.. واتصلت بالمستر جورج ويليامز مراسل «أخبار اليوم»، طالبًا منه عمل المستحيل وحجز صفحة إعلان كاملة فى «النيويورك تايمز».. وطلبت الجريدة ٣٣٦٠ دولارًا «١٠٠٠» جنيه تدفع قبل النشر، وطالبت «أخبار اليوم» قراءها بالتبرع، وقالت: «التبرع شرف يجب أن يشترك فيه الجميع لرفع صوت مصر فى مجلس الأمن»، وانهالت التبرعات على أخبار اليوم، دفعت أخبار اليوم مائة جنيه، ودفعت آخر ساعة مائة جنيه، ودفعت السيدة أم كلثوم مائة جنيه، وانتشر محررو «أخبار اليوم» و«آخر ساعة» يجمعون التبرعات، وفى يومين فقط جمعت «أخبار اليوم» ١٣٧٤ جنيهًا، وفى اليوم السابق للنشر تلقيت برقية من ويليامز يخبرنى بأن «النيويورك تايمز» لا تستطيع أن تنشر الإعلان بصيغته المنشورة فى «أخبار اليوم»، لأن لهجة البطاقات عنيفة جدًا، وقد طلبت الجريدة حذف جميع صور البطاقات، لأنه ليس من تقاليد النيويورك تايمز أن تشرك قراءها جميعًا فى حملة ضد دولة أجنبية هى بريطانيا!، وشعرت «أخبار اليوم» وشعر كل مصرى بأن بريطانيا تدخلت لوقف الزحف الإعلامى المصرى الجرىء. ورفض مصطفى أن تحذف صور البطاقات من الإعلان، ورفضت «النيويورك تايمز» نشر الإعلان بصور البطاقات، وأعيدت الـ١٣٧٤ جنيهًا إلى أصحابها، ورغم ذلك فقد وقف العالم كله يؤيد حق مصر فى حريتها.وأدرك النقراشى إلى أى مدى أحس العالم كله بالشعب المصرى من خلال المليون بطاقة التى غزت مجلس الأمن فى أيام قليلة.. لقد كانت هذه الحملة واحدة من حروب ضارية كثيرة عشتها وأخى مصطفى، ولكن هل كانت هذه الحرب الوحيدة من نوعها؟.عندما انتقل الحكم فى بريطانيا إلى حزب العمال، كان هناك اعتقاد بأن حزب العمال يعطف على الأمانى العربية، ويؤكد حقهم فى الاستقلال والحرية، ولكن مصطفى أمين كتب يقول: «إن من يقرأ خطاب مستر بيفن وزير الخارجية البريطانية يستنتج شيئًا واحدًا من بين السطور، وهو أن المحافظين يحفظون الإمبراطورية بيد من حديد، بينما العمال يحفظونها بيد من ذهب».كان اللورد كيلرن السفير البريطانى يمثل رأس الحربة القاتلة فى قلب الشعب المصرى، لهذا تصدت «أخبار اليوم» لهذا الإنجليزى الخطير، الذى يدير السياسة المصرية، فقالت فى أواخر عام ١٩٤٥: «إن الوقت قد حان لتغييره، وأن مصر التى ترغب اليوم فى رفع القيود عن استقلالها ترى إرسال رجل آخر إليها.. ينظر إلى أهدافها ويتعاون مع حكومتها».. وقد أدت الحملة العنيفة ضد السفير البريطانى لأن يقدم السير وولتر سمارت احتجاج حكومته إلى رئيس الحكومة المصرية بسبب مهاجمة أخبار اليوم لسندها فى مصر.. ورغم ذلك فقد استمرت أخبار اليوم فى حملتها، فطالبت بوجوب إلغاء النص على أن يتقدم السفير البريطانى على سائر السفراء فى مصر، وقد توجت حملة أخبار اليوم بإحالة اللورد كيلرن إلى المعاش فى فبراير ١٩٤٦، وكتبت معلقًا على خروج الحاكم الفعلى للبلاد: «خرج الرجل الذى قال لى فى دار السفارة البريطانية فى يوليو ١٩٤٥ أمام عدد كبير من الصحفيين: ما هذه الحماقات التى ترتكبونها فى أخبار اليوم وتدعون فيها إلى إلغاء معاهدة ١٩٣٦؟».مع بداية عام ١٩٤٦ أصبحت القاهرة مسرحًا عنيفًا لسلسلة من الإضرابات من مختلف الطوائف اضطر على إثرها النقراشى إلى الاستقالة، وعهد إلى إسماعيل صدقى ليرأس الحكومة فى ٢٠ فبراير، وبدأ صدقى يمهد للمفاوضات، وأخذت «أخبار اليوم» تمهد فى نفس الوقت لما يجب عمله إذا فشلت المفاوضات، وكان مقال ٢٣ مارس دعوة صريحة من أخبار اليوم لاستخدام القوة، وكان عنوانه الضخم «أيها العبد المقيد.. حطم القيد وتحرر»، واستطاعت «أخبار اليوم» أن تحصل على حديث خطير من الجنرال سمطس يصرح فيه بعدم الموافقة على جلاء القوات البريطانية عن مصر.. وقد أحدث هذا التصريح رد فعل عنيفًا فى الشعب النصرى، وتناقلته وكالات الأنباء والصحف العالمية.. فى نفس الوقت الذى ردت فيه أيضا «أخبار اليوم» على تصريح سمطس بسلسلة مقالات عن الحرية فى دول العالم، وعن النفوذ البريطانى فى الشرق، والتخلف الكبير الذى لحق بهذه الأمم بسبب الاحتلال.وفى ١٨ مايو ١٩٤٦ أحدث نشر حديث حافظ رمضان فى «أخبار اليوم» ضجة عنيفة، وكان العنوان يقول «أخرجوا من مصر أولًا»، ونقلت الصحف الإنجليزية الحديث كله، وردت جريدة الديلى إكسبريس الإنجليزية مطالبة بوجوب استمرار القوات البريطانية فى احتلال القناة، وذلك لحماية شعوب الشرق!.ولم تترك صحف «أخبار اليوم» بابًا إلا وطرقته بعنف لمحاربة بريطانيا، فنادت «آخر ساعة» فى آخر يونيو ١٩٤٦ بدعوة المصريين إلى نزع صور ونستون تشرشل من على الجدران وتمزيقها.. وكانت هذه الصور قد غمرت مصر منذ أوائل الحرب، وصارت رمزًا للنصر.. واستجابت الجماهير لموقف «آخر ساعة» ومزقت الصور.تألف وفد مصر لمفاوضة بريطانيا، ولكنه لم يستطع الوصول إلى اتفاق مع الوفد الإنجليزى، برئاسة ستانسجيت، الذى عاد إلى بريطانيا بخفى حنين.. فماذا فعل على أمين؟يحكى قائلًا: سافرت إلى لندن للقيام بتحقيقات صحفية عن سير المفاوضات وما يدور وراء الستار.. وكانت الصحف المصرية تعتمد اعتمادًا كبيرًا فى نشاطها الصحفى الخارجى على وكالات الأنباء، فكانت رسائلى الصحفية تمثل تطورًا جديدًا لم تعهده الصحف المصرية من قبل، وقد ساعدنى على ذلك أننى مارست الحياة الصحفية فى العاصمة البريطانية أثناء دراستى الجامعية هناك.. وأخذت رسائلى تصل بانتظام من منتصف يونيو ١٩٤٦ وتحمل كثيرًا من أسرار السياسة البريطانية، خاصة عن اللورد كيلرن «شهيد أخبار اليوم»، وتدخله فى السياسة المصرية.. واحتلت أنباء تعثر المفاوضات الصفحات الأولى من صحف «أخبار اليوم»، وكانت تنقلها عنها الصحف الأخرى.. وفى ٢٧ يوليو نشرت أخبار اليوم تفاصيل المشروع، الذى عرضه ستانسجيت على صدقى باشا فى القاهرة، وكانت خبطة صحفية رائعة تسببت فى وقف المفاوضات، ونقلت الصحف الأمريكية عامة، وجريدة «النيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» ذلك السبق الصحفى العالمى، وقد نوهت «التايمز» و«بوست» بأن نشر المقترحات البريطانية فى أخبار اليوم أثر تأثيرًا مباشرًا فى توقف المفاوضات بين مصر وبريطانيا، كما طالبنا بإلغاء معاهدة ١٩٣٦ حتى اعتبر كل مصرى أن المعاهدة ملغاة وباطلة.. وعدت من لندن فى آخر شهر يوليو، وبدأت فى كشف السياسة البريطانية داخل مصر، واحتجت السفارة البريطانية على النشر، واعتبرت ذلك عملًا يسىء إلى العلاقات بين البلدين، واستدعانى حسن فهمى رفعت، وكيل الداخلية المصرية، ولفت نظرى إلى ذلك، وطالبت بريطانيا باتخاذ إجراء رسمى تجاه هذا النشر، وكتب مصطفى أمين فى ٧ سبتمبر يقول: «إن أخبار اليوم ليست لسان أحد، ولا تستوحى سياستها من أية جهة أو حزب، وإنما هى تعبر عن الروح الوطنى العام، وأن أخبارها وأنباءها واتجاهاتها لا تستمدها من أية جهة أو هيئة، بل هى من جهود محرريها ومخبريها ومراسليها».