المنتصر.. توم هانكس يقاوم الوحش القاتل

قبل أن يعلن توم هانكس وزوجته إصابتهما بفيروس كورونا، بعد التقاطهما العدوى أثناء تصوير فيلم Baz Luhrmann›s Elvis Presley فى أستراليا، تنبأ المسلسل الكرتونى الشهير The Simpsons بإصابة النجم الأمريكى بالفيروس التاجى الجديد ما يضطره إلى العزلة الذاتية ذات يوم. وكان «هانكس» قد ظهر كضيف شرف بفيلم The Simpsons Movie لعام ٢٠٠٧، وهو يقول: «هذا هو توم هانكس.. إذا رأيتنى شخصيًا، من فضلك، دعنى وشأنى». «هانكس» وزوجته ريتا نيلسون دخلا فى عزلة بسبب الاختبار الإيجابى، وأبلغ ابنه كولين هانكس لاحقًا بأنهما فى حالة معنوية عالية. ويحرص النجم العالمى على طمأنة محبيه فى مختلف أنحاء العالم على صحته من خلال صور يشاركها على السوشيال ميديا من الحجر الصحى، وكان آخرها صورة لوجبة أسترالية يستمتع بها، وهى خبز توست مغطى بطبقة سميكة من الفيجاميت الأسترالى، وهى من أشهر الأكلات الأسترالية.

وكتب «هانكس» على صفحته: «مرحبًا يا رفاق.. أنا وريتا.. نريد أن نشكر الجميع هنا فى الحجر الصحى الذين يهتمون بنا جيدًا.. لدينا Covid-19 ونحن فى عزلة حتى لا ننشره إلى أى شخص آخر.. هناك أشياء يمكننا القيام بها جميعًا للتغلب على هذا من خلال اتباع نصيحة الخبراء ورعاية أنفسنا بعضنا البعض».

ولكن ترددت أنباء عن تدهور الحالة الصحية لتوم هانكس، بعدما كشف أحد مسئولى الصحة فى أستراليا، لـ«دايلى ستار» البريطانية، عن أن النجم الأمريكى معرض للإصابة بمضاعفات صحية خطيرة جراء إصابته بالفيروس، لأنه يعانى من مرض السكرى.

وقال المسئول إن «هانكس» وزوجته لم يصابا بالفيروس فى أستراليا، ولكنهما أصيبا به فى الولايات المتحدة.

وسارع المخرج الأسترالى باز لورمان، مخرج فيلم «هانكس» الأخير، إلى وضع نفسه مع عائلته فى العزل الصحى فى مزرعة فخمة على ضفاف نهر فى منطقة الساحل الذهبى «جولد كوست» بأستراليا، وأوقف تصوير الفيلم، وقال فى تصريحات صحفية: «أنا خائف من كورونا وعائلتى أيضًا، خاصة أننى كنت بشكل يومى مع توم هانكس قبل إعلان إصابته يوم الخميس الماضى».

