Bloodshot فين ديزل.. عودة تقليدية للأكشن

استقبلت صالات العرض السينمائية منذ أيام فيلم Bloodshot للنجم الأمريكى فين ديزل، الذى حقق فى يومين ١٠ ملايين دولار حول العالم.ويدور الفيلم فى إطار أكشن خيالى، حول أحد الجنود السابقين الذى ينفذ مهمة عسكرية ويموت فيها، لكن بواسطة أحد العلماء يتمكن الجندى من العودة إلى الحياة مرة أخرى، ليستكمل مهمته إلا أنه يعود دون ذاكرة.الفيلم من تأليف كيفن فانهوك ودون بيرلين وبوب لايتون، ويشارك فى بطولته إيزا جونزاليز وسام هيوين، ولاقى ردود أفعال متباينة، لكن أجمعت الأغلبية على كونه فيلمًا تقليديًا لا يحمل أى جديد على مستوى الحركة أو القصة أو الأداء.أخطاء غير متوقعةكما عهده جمهوره دائمًا، فإن الممثل فين ديزل يظهر بشكله المعتاد بقميصه الداخلى الأبيض، يقاتل ويضرب خصومه دون أى مجهود، ويتساقطون جثثًا من حوله، بينما هو لا يتأثر بأى شىء. لكن أخطاء عديدة وقعت فى أول نصف ساعة من الفيلم، وهى حركات القطع السريعة التى جعلت بعض المشاهد غير متناسقة مع بعضها البعض، كما لجأ المخرج ديفيد ويلسون، الذى يعد هذا الفيلم أول أعماله، إلى حيلة سهلة بعمل ضباب فى أغلب مشاهد الأكشن ليتمكن من إخفاء الحركات السريعة وآثار الرصاص الذى بدا فى أغلب المشاهد مجرد صوت فقط.وتعددت الأخطاء فى أحد المشاهد داخل أحد حقول نشاء الذرة، فنشاء الذرة من العناصر القابلة للاشتعال، ولكن يبدو أن عملية التدقيق لدى فريق العمل كانت ضعيفة، ليقرر إقامة معركة بالرصاص داخل هذا الحقل دون أى تأثير.آراء سلبية من الجمهوراستعرضت صحيفة شيكاغو صن تايمز رأيها فى الفيلم، ووصفته بأنه مثير للاشمئزاز، قائلة: «رغم أن الفيلم ملىء بكثيرين من الممثلين المحبوبين، إلا أنه خرج تالفًا ومحبطًا، وابتذال النكتة لإضحاك الجمهور إجبارًا».كما ذكرت مجلة «هوليوود ريبورتر» أنه فيلم أقل من توقعات الجمهور ويغلب عليه الاستسهال، كما أن مؤلفه ومخرجه لم يأتيا بأى جديد على مستوى القصة أو التنفيذ.أما ردود أفعال الجمهور فكان أغلبها سلبيًا على موقع موسوعة الأفلام الشهير Imdb، وقال أحد المشاهدين: «كنت متحمسًا بعض الشىء عندما رأيت مقطعها الدعائى، لكن بمجرد مشاهدتى العمل، أستطيع أن أقول إن القصة ضعيفة والشخصيات منسية وفيها الكثير من الثقوب، ورغم أنه ملىء بالحركة والمطاردات إلا أنه ممل للغاية».تألق لامورن موريس وجاى بيرسهناك ممثلون ظهروا داخل الفيلم بأداء رائع، منهم النجم لامورن موريس والممثل جاى بيرس فى دور المهندس العبقرى والعالم إيميل هارتينج، وهى أدوار شهد لها الجميع بالإتقان أكثر من بطل الفيلم فين ديزل، الذى كان أكثر برودًا فى المشاهد القتالية والحماسية، واستطاع لامورن موريس أن يكون المعادلة الرابحة فى الفيلم بعد ظهوره فى النصف الثانى، فسرق الأضواء من الجميع بحسه الكوميدى، وحالة الفكاهة والكوميديا التى أضفاها على العمل، ما جعله ممتعًا ومثيرًا بدرجة كبيرة.