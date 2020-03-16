إغلاق 22 مركزا للدروس الخصوصية في الأقصر

نفذت مديرية أمن الأقصر، مع الأجهزة المختصة بالمحافظة، حملات مكبرة لإغلاق "سناتر" الدروس الخصوصية، في إطار حرص الدولة على مكافحة فيروس كورونا المستجد.وأسفرت الحملات خلال يومي السبت والأحد عن إغلاق 29 مركزا للدروس الخصوصية منها 22 مركزا بمدينة الأقصر، و7 مراكز بمدينة إسنا، وجاري اليوم استكمال الحملات بمختلف مراكز المحافظة لإغلاق تلك السناتر.وقال مصدر إن مديرية التربية والتعليم منحت أعضاء الشئون القانونية والمديريات التعليمية صفة مأموري الضبط القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المراكز غير القانونية.وأضاف أنه طبقا لقرار الوزارة تم إغلاق وتشميع عدد من مراكز الدروس الخصوصية بنطاق مدن الأقصر، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء لوزارة الداخلية بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية في ظل خطة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة 15 يومًا.