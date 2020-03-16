هايتي: إيقاف الرحلات القادمة من أوروبا وكندا لمكافحة كورونا

أعلن رئيس وزراء هايتي جوزيف جوثي عزم بلاده تعليق الرحلات الجوية القادمة من أوروبا، كندا، أمريكا الجنوبية، وجمهورية الدومينيكان خلال الأسبوعين المقبلين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقال جوثي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، نقلتها شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الاثنين: إن الرحلات الجوية القادمة من الولايات المتحدة سوف يظل مسموحًا بها، بعد اتفاق مع السلطات الأمريكية.يُشار إلى أن هايتي لم تسجل حتى الآن أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).