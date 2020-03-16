البنك المركزى يمد استثناء واردات 3 سلع من نسبة الغطاء النقدي

قرر البنك المركزي المصري، مد فترة استثناء بعض السلع الغذائية الأساسية وهي الأرز والعدس والفول، من الغطاء النقدي بواقع 100% لمدة عام ينتهى في 15 مارس 2021.وقال البنك المركزي، في خطاب موجه للبنوك، إنه بالإشارة لضوابط العمليات الاستيرادية، والكتاب الدوري المؤرخ 6 مارس 2019، بشأن السماح للبنوك باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2020.وأضاف أنه في ضوء متابعة البنك المركزي لاحتياجات السوق المصري، فقد تقرر مد فترة السماح المشار إليها لمدة عام آخر ينتهي في 15 مارس 2021.ونبه البنوك إلى سريان هذا القرار على كل العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.