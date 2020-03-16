حفتر يشكل لجنة عليا لمكافحة «كورونا» فى ليبيا

أصدر القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مساء الإثنين، قرارا بتشكيل لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا" تتولى بالتنسيق مع رئيس الحكومة مهام توفير كافة المستلزمات والاحتياجات الفنية والطبية والأمنية اللازمة لعمل اللجنة الطبية الاستشارية لمواجهة "كورونا" والوقاية منه.وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للقيادة، فإن القرار الذي يحمل رقم " 127 لسنة 2020" ينص على أن يترأس اللجنة رئيس أركان قوات الجيش، بعضوية كلا من وزير الداخلية، ووزير الصحة.وأوضح البيان، أن القرار يقضي بتشكيل لجنة طبية استشارية تتولى مهام الإشراف على تشخيص الحالات المشتبه بتعرضها للإصابة وعزلها وعلاجها، كما يوكل لها الإشراف والرقابة على الدواء والمستحضرات الطبية والصحية والصيدلانية والتجهيزات والمستلزمات والمستهلكات الصحية، وضبط تداول كل منتج له علاقة بوباء كورونا ووضع ومراقبة تطبيق معايير الغذاء ومياه الشرب وسلامة البيئة بما يعزز الصحة العامة للسكان.وأضاف البيان، أن القرار يقضي أيضا بمتابعة مراكز الأبحاث والدراسات العلمية الدولية والاستعانة بها في كل ما يتعلق بمكافحة وباء كورونا وتوفير مخابر فنية تقوم بإجراء الفحوص والكشف المبكر، ورفع مستوى الوعي الصحي للمواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة.