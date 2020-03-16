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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنك المركزى يكشف أسباب الخفض المفاجئ لأسعار الفائدة

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:13 م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
حسن كامل – راندا التوني
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عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعًا عاجلًا منذ قليل، وقررت خفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة ليصبح سعر عائدي الإيداع والإقراض 9.25% و10.25% على التوالي.

وقال البنك المركزي في بيان إنه في ضوء التطورات والأوضاع العالمية، وما اعتاده البنك المركزي من اتخاذ خطوات استباقية فقرر خفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة، كإجراء استثنائي ما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي آخذًا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم.

وأكدت لجنة السياسة النقدية، أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد، ولن تحيد عن الدور الأساسي المنوط به البنك المركزي وهو المحافظة على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

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