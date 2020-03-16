الرئيس التونسى يبحث مع الصحة العالمية مكافحة فيروس كورونا

حث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس الدكتور إيف سوتيراند تطورات الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الجديد، والحلول الممكنة لها.وأكد الرئيس التونسي، خلال اللقاء الذي جرى بقصر قرطاج اليوم الإثنين، ضرورة إيجاد وسائل مبتكرة لمكافحة هذه الجائحة بعيدا عن الطرق والوسائل التقليدية، بما يسهم في الحفاظ على صحة الجميع ويحدّ من انتقال العدوى.من جانبه، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس دعم المنظمة والأمم المتحدة عمومًا لمجهودات تونس الرامية إلى الحد من انتشار هذا الفيروس، وتقديم كل المساعدات الممكنة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للتونسيين وحمايتهم من هذه الجائحة الخطيرة.