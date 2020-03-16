رواد السوشيال ميديا يهاجمون «الإرهابية»: «خطركم أبشع من كورونا»

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما حادا على عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وعملائها ولجانها الإلكترونية، مؤكدين أن الشعب المصري عزلهم، لحماية المجتمع من شرهم وكذبهم وتدنيسهم للحقائق.وطالب رواد السوشيال ميديا، بمعاقبة وحبس عناصر التنظيم وعملائهم المتورطين في إراقة دماء الشهداء وترويج ونشر الشائعات والأكاذيب والفوضى.شدد رواد السوشيال ميديا على أن خطورة العناصر الإرهابية وعملاؤهم داخل السجون تفوق خطورة فيروس كورونا، وأن الدعوات المشبوهة للإفراج عن مساجين جماعة الإخوان الإرهابية لم تصدر في أي دولة شعبها يحترم القانون، ومن يطلقونها مغرضون وهدفهم عودة الإرهاب مرة أخرى.