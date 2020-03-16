الإمارات تعلق الصلاة فى المساجد 4 أسابيع

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، تعليق الصلاة في المساجد لمدة أربعة أسابيع؛ بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).ودعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إلى تأجيل إقامة جميع حفلات الأعراس والفعاليات الاجتماعية في صالات الأفراح المخصصة لذلك وقاعات المناسبات والضيافة بالفنادق والمنازل بشكل مؤقت اعتبارا من الأربعاء المقبل ولمدة أربعة أسابيع.وأكدت وزارة الصحة والوطنية للطوارئ، في بيان نقلته وكالة الأنباء "وام"، أنه سيتم إعادة التقييم والمراجعة بناء على مستجدات وضع الصحة العامة في حينه.