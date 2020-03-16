بتكلفة 21 مليون جنيه.. الهجان يتفقد تطوير مجزر شبرا الخيمة

تفقّد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الاثنين، أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر شبرا الخيمة بتكلفة 21 مليون جنيه ويقع على مساحة 2850 م2، ويخدم أهالي مدينة شبرا الخيمة، ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميًا، وسيتم الانتهاء من أعمال التطوير خلال 4 أشهر، ويتكون المجزر من 3 عنابر للذبح وثلاجة وخزان للمياه وخزّان للصرف.أكد المحافظ أن الهدف من أعمال التطوير الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب في نقل الأمراض، وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام.ووجه المحافظ الشركة المنفذة بالالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المجزر من خلال مضاعفة ساعات العمل بالموقع، والالتزام بالمواصفات القياسية والأكواد المحددة، طبقا للاشتراطات المحددة هندسيا وقانونيا.رافق المحافظ في الجولة هشام عبدالسلام، مدير إدارة التنفيذ بجهاز تعمير القاهرة الكبرى، والمهندس أحمد الشيخ مدير عام الإشراف علي التنفيذ بالجهاز ونجوى العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة وعدد من القيادات التنفيذية.