الصحة العالمية: انتشار كبير لـ«كورونا» أكثر مما كان فى الصين

اعتبرت منظمة الصحة العالمية، في مؤتمرها الصحفي، الاثنين، أن الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول حتى اللحظة غير كافية في محاصرة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وشددت المنظمة على ضرورة تكثيف الفحوصات الطبية للحالات المشتبه بإصابتها، لافتة إلي أن الفترة الماضية شهدت انتشارا كبيرا لفيروس كورونا أكثر مما كان في الصين.وكانت المنظمة قد أعلنت أنها وحرصا على الصحة العامة قررت أن يعمل كافة موظفيها عن بعد، باستثناء الذين لا يمكنهم أداء وظائفهم إلا من مقر المنظمة.وأوضحت المنظمة، فى بيان لها مساء اليوم الاثنين، أنه لن يكون هناك بعد ذلك حضور إعلامي بمقر المنظمة، ولكن ستتم المؤتمرات والإحاطات الصحفية عن طريق دوائر الفيديو والبيانات التي ترسلها المنظمة للصحفيين المعتمدين فى جنيف بشكل معتاد.وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أن فيروس كورونا أصبح جائحة تهدد البشرية، بعد انتشاره في معظم دول العالم، ودعت للتصدى له بالوقاية، نظرا لعدم وجود علاج حاسم لفيروس كورونا حتى الآن.