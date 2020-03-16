سقوط صحفية لبنانية على الأرض أثناء تغطيتها إجراءات تفشى كورونا

سقطت المراسلة الصحفية في قناة "الجديد" اللبنانية راشيل الحسيني، على الأرض، خلال تغطيتها إغلاق المعبر الحدودي بين لبنان وسوريا، كتدبير احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا في لبنان.وتعرضت المراسلة لوعكة صحية، أثناء ظهورها المباشر في نشرة الأخبار بمنطقة المصنع، حيث سقطت أرضا بعد شعورها بدوار وانخفاض في ضغط الدم، وهرع عناصر الأمن لمساعدتها، إلا أنها كانت تصرخ بهم للابتعاد عنها خوفا من أن تكون مصابة بفيروس كورونا.ونقلت الحسيني إلى المركز الصحي التابع لوزارة الصحة عند الحدود، لإجراء الفحوص اللازمة، وأفاد الطبيب المعالج، بأنها عانت من إرهاق شديد ورهاب تسبب لها بدوران وحالة إغماء، مؤكدا أن ليس لديها أيا من عوارض الإصابة بفيروس كورونا، حيث إن حرارتها طبيعية.من جهتها، أصدرت قناة "الجديد" بيانا، أكدت فيه أن الحسيني والمصور المرافق لها، سيخضعان لفترة عزل تمتد 18 ساعة، بانتظار ظهور نتائج الفحوص المخبرية.