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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اجتماع عاجل لوزير الطيران لبحث قرار تعليق الرحلات الجوية

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:51 م
الطيار محمد منار
الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران
محمود السعدى
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كشف مصدر مسئول بوزارة الطيران المدنى، عن انعقاد اجتماع عاجل للطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، ونائبه الطيار منتصر مناع مع رؤساء الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى، لبحث آخر المستجدات والقرارات التى سيتم اتخاذها عقب قرار الحكومة المصرية تعليق الرحلات الجوية بالمطارات المصرية ابتداءً من 19 الى 31 مارس الجارى، للحد والتصدى لانتشار فيروس كورونا القاتل.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الاجتماع سيناقش بحث نقل المصريين بالخارج الراغبين في العودة إلى وطنهم قبل تنفيذ قرار التعليق.

وأشار المصدر، إلى أن وزارة الطيران المدنى مستعدة لنقل المصريين بالخارج الراغبين فى العودة إلى وطنهم عبر شركات الطيران التابعة لها، قبل اتخاذ قرار التعليق يوم الخميس المقبل، ولعدم حدوث أي مشكلات أو أزمات لأبناء الوطن بالخارج.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قرر تعليق الرحلات الجوية بالموانىء الجوية المصرية اعتبارا من 19 الى 31 مارس الجارى، فى محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا القاتل.

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