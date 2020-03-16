20 مليون جنيه لتجديد «صرف الجمهورية» بالمحلة

أعلن الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب، سكرتير عام لجنة حزب الوفد في الغربية، نجاحه في الحصول على اعتماد 20 مليون جنيه؛ لإحلال وتجديد الصرف الصحى بمنطقة الجمهورية في المحلة.وأوضح خليفة أن منطقة الجمهورية تعد أكبر الأحياء معاناة من هذه المشكلة، مؤكدًا أن التنفيذ سيجرى خلال أيام.وأضاف خليفة أنه نجح فى اعتماد مبلغ مالي؛ لرصف شارع الجمهورية الرئيسي بطول ٢ كيلومتر بموافقة الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.