ضبط 3 متهمين بنشر شائعات عن «كورونا»

ألقت أجهزة الأمن القبض على ثلاثة أشخاص من مروجى الشائعات والأخبار المُفبركة حول انتشار فيروس "كورونا" بالبلاد وحدوث وفيات بأعداد كبيرة على غير الحقيقة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أعلن، ظهر اليوم الإثنين، تعليق الرحلات الجوية بكل المطارات المصرية اعتبارًا من يوم 19 إلى 31 مارس الجارى، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.