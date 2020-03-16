كورونا يوقف التصوير السينمائي والتليفزيوني في الهند

جرى إلغاء التصوير السينمائي والتليفزيوني وغلق المعابد الشهيرة ومجمعات التسوق في الهند وطلبت الشركات من الموظفين العمل من المنزل في مومباي فيما تبين أن المنطقة هي الأكثر ضررا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الهند.وقال مسؤولو الصحة إن ولاية ماهارشترا وعاصمتها مومباي سجلت زيادة مفاجئة في الحالات الاصابة بكورونا بواقع 37 حالة من أصل 114 حالة إصابة عبر الهند، ومن بين هذه الحالات سجلت مومباي ومدينة بوني القريبة 24 حالة.أغلقت السلطات المحلية بشكل جزئي مومباي وبوني وأربع مدن أخرى حيث أغلقت المدارس والجامعات وحمامات السباحة والصالات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والأماكن العامة، وألغت أيضا الفعاليات العامة والمواكب الدينية حتى 31 مارس.وقالت الاتحادات والنقابات في صناعة السينما الهندية (بوليوود) إن كل أعمال التصوير السينمائية والتلفزيونية سوف تتوقف بدءا من الخميس المقبلو حتى نهاية الشهر في إطار جهود للسيطرة على انتشار الفيروس.وتعد مومباي مركز بوليوود وهي أحد أكبر صناعات السينما في العالم، حيث يوجد بها أكثر من 230 ألف موظف.وجرى غلق معبد سيدهيفيناياك في مومباي وهو أحد أشهر الأضرحة في الهند، أمام اتباع الديانة الهندوسية اليوم الاثنين جراء الفيروس.وتختبر العديد من الشركات متعددة الجنسيات خيار العمل من المنزل بالتناوب، حيث سوف يعمل ما بين 30 إلى 50 بالمئة من العاملين من المنزل في وقت محدد، حسبما ذكرت صحيفة "مينت" الاقتصادية.وفرضت شرطة مومباي أوامر بحظر التجمعات الكبيرة والجولات السياحية في إطار محاولات السيطرة على حالات الإصابة بكورونا (كوفيد 19).ولم تشهد الهند التي يبلغ تعداد سكانها 3ر1 مليار نسمة، سوى حالتي وفاة جراء فيروس كورونا.وبدأت العديد من الحكومات الإقليمية بما في ذلك دلهي حظر التجمعات الكبيرة وبدأت غلق المجمعات التجارية ودور السينما.ولكن خبراء الصحة أعربوا عن قلقهم من أن الهند لا تمتلك البنية الطبية الملائمة للتعامل مع ارتفاع كبير في الحالات المصابة بفيروس كورونا.غير أن مسؤولي الحكومة ناشدوا الشعب بعدم الفزع حيث أنه لم يتم تسجيل انتقال مجتمعي للمرض بعد.