«الوفد» يبحث آليات عمل حملة الإغاثة من فيروس كورونا

عقدت اللجنة المنظمة لحملة الإغاثة في حزب الوفد لمواجهة فيروس كورونا بمحافظات مصر، اجتماعًا اليوم الإثنين؛ لبحث آليات عملها خلال الفترة المقبلة.حضر الاجتماع النائب الوفدي فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والمهندس محمد فؤاد، سكرتير عام مساعد الحزب ورئيس اللجنة النوعية للشباب، واللواء سفير نور، وطارق سباق، مساعدا رئيس الحزب عضوا الهيئة العليا، والدكتورة أميرة أبو شقة، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون التطوير والمتابعة.