ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات، و4 سفن بضائع عامة، بينما غادرته 4 سفن حاويات، و5 سفن بضائع عامة ؛ ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة.وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط اليوم، الإثنين، أن قطارين غادرا بحمولة إجمالية بلغت 2635 طنا من القمح، في حين غادرت 467 شاحنة بحمولة إجمالية 24 ألفا و640 طنا من البضائع العامة، منها عدد 53 سيارة نقل محملة بـ 2489 طن قمح ؛ ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 108 آلاف و46 طنا،بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 115 ألفا و371 طنا.وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 7300 طن فوسفات، و7322 طن يوريا، و200 طن زيت صويا، و3370 طن داى أمونيوم، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 7 آلاف طن قمح، و9256 طن ذرة، و913 طن خشب، و1550 طن زيت عباد، و7500 طن خردة، و1970 طن حديد، و14 ألف طن فول صويا.