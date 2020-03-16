نصائح طبية لموظفي حي المنتزه للوقاية من «كورونا» (صور)

قدّم الفريق الإعلامي ومسؤولي التوعية والتثقيف التابعتين لمنطقة المنتزه الطبية، الإثنين، إرشادات توعوية لموظفي المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالحي، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه، وفي إطار الجهود المبذولة من الجهات المعنية للتوعية بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.وشملت التوعية إعلام موظفي المركز باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، أثناء تعاملاتهم اليومية مع الجماهير؛ نظرًا لكون المركز هو إدارة خدمية قائمة على تلقي الطلبات من المواطنين بشكل مباشر، وبصفة يومية.جاء ذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد بنطاق الثغر.