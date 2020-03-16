برلماني يتقدم ببيان عاجل للحكومة بشأن ضرورة دعم الصندوق السيادي للبورصة

تقدّم سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن ضرورة دراسة دخول الصندوق السيادي المصري كداعم لأسهم البورصة المصرية وتكوين مراكز شرائية لمجموعة من أسهم الشركات المصرية التى تمتلك أصول ذات قيمة عالية وميزانيات تحقق أرباح سنوية وأمامها فرص لتحقيق المزيد من الأرباح.أضاف البطيخي، في بيانه العاجل للحكومة، الاثنين، أن دخول الصندوق السيادي المصري بالبورصة المصري، يحقق عدة أهداف مختلفة في دعم البورصة المصرية والتى يستثمر بها الكثير من المؤسسات والأفراد المصريين أموالهم، ويعمل على الحفاظ على قوة البورصة المصرية التى تستعد لاستقبال الكثير من الأطروحات المتوقعة لنسب من شركات قطاع الأعمال العام.تابع عضو مجلس النواب أن دخول الصندوق السيادي المصري بالبورصة يستطيع تحقيق أرباح مُضاعفة من بيع تلك الأسهم فى أوقات رواج البورصة.