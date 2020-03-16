السودان يعلن حالة الطوارئ الصحية لمواجهة كورونا

أعلنت الحكومة السودانية اليوم الاثنين، حالة الطوارئ الصحية بالبلاد لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.قالت وزارة الصحة السودانية، إنه لا توجد إصابات بفيروس كورونا، فيما تم عزل حالات اشتباه، لافتة إلى أنه لا توجد حالات مشتبهة بها من القادمين من الخارج.وأكدت وزارة الصحة السودانية أن أي شخص يشتبه فيه سيتم حجره بجانب أخذ الفحوصات المعملية من الحالات المشتبه بها، لافتا إلى أن الوزارة جاهزة من خلال الكادر الطبي الذي تم إعداده لهذه العملية.وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت فى وقت سابق وفاة رجل خمسيني جراء إصابته بفيروس كورونا.