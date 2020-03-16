أوكرانيا تفرض حالة الطوارئ في منطقتين بسبب انتشار كورونا

أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم الاثنين، فرض حالة الطوارئ في منطقتين بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، اعتبارا من 17 مارس، وفقا لسكاي نيوز عربية.كما قررت أوكرانيا تعليق كافة الرحلات البرية والجوية بين المدن اعتبارا من 18 مارس بسبب كورونا.وكان أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إغلاق المقاهي والمطاعم ومنع التنقل إلى المدن الأخرى، بسبب فيروس كورونا الجديد، وفق صحيفة "كييغ بوست".وقرّرت أوكرانيا إغلاق حدودها للمواطنين الأجانب لمدة أسبوعين لمنع انتشار الفيروس التاجي في 15 مارس، بعد 48 ساعة من إعلان مجلس الأمن القومي الإجراء.سيستمر الحظر حتى 29 مارس، و"سيسمح فقط للأشخاص العاملين في مؤسسات الدبلوماسية والمنظمات مثل الأمم المتحدة واليونيسف وما إلى ذلك بدخول أوكرانيا".