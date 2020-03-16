سمر تطرح كليب «بنت الأصول» على يوتيوب (فيديو)

طرحت المطربة سمر أحدث كليباتها «بنت الأصول» عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب».وصورت «سمر» أغنية «بنت الأصول» في شوارع مختلفة بالعاصمة اللبنانية بيروت، والأغنية من كلمات الشاعر رضا المصري، وألحان الموسيقار فارس فهمي، وتوزيع الموزع أشرف البرنس، وتحت قيادة المخرج إليو الشايب الذي تعاونت معه في أغانى سابقة لها.