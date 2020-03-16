الطيران المدنى: جاهزون لنقل المصريين بالخارج للبلاد قبل تعليق الرحلات الجوية

صرح مصدر مسئول وزارة الطيران المدنى، على استعداد الوزارة عبر الشركات التابعة لها لنقل وإجلاء المصريين بالخارج للعودة إلى بلادهم، عقب قرار الحكومة المصرية بتعليق الرحلات الجوية كل الموانئ الجوية، اعتبارا من الخميس المقبل حتى 31 من شهر مارس الجارى، وذلك ضمن القرارات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة للعمل على منع انتشار فيروس كورونا، وفقا لتوجيهات الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدنى ونائبه الطيار منتصر مناع.وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شركات الطيران التابعة للوزارة، مستعدة لنقل وإجلاء المصريين بالخارج إلى وطنهم عقب قرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى المطارات المصرية، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحتياطية عقب صدور قرار التعليق.وأشار المصدر إلى أن سيتم التنسيق مع شركات الطيران التابعة للوزارة لنقل السائحين الموجودين حاليا بالبلاد قبل تنفيذ قرار التعليق، لعدم حدوث أى مشكلات أو تكدس داخل وخارج المطارات، خاصة مع الكثافة السياحية والرحلات الجوية التي توافدت إلى المدن السياحية، خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال التنسيق مع وزارة السياحية.ومن جانبه، كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن أن خسائر تعليق الرحلات الجوية بكل المطارات المصرية تقدر بحوالي 2.25 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة.وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء قد أعلن ظهر اليوم الإثنين، عن تعليق الرحلات الجوية بكل المطارات المصرية اعتبارًا من يوم 19 إلى 31 مارس الجارى، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.