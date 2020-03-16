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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تأجيل عرض مسرحية «عرايس البحر» بقصر ثقافة الأنفوشى

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:47 م
مسرحية عرايس البحر
مسرحية عرايس البحر
آلاء حسن
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قررت الهيئة العامة لقصور الثقافة، تأجيل عرض مسرحية «عرايس البحر»، الذي كان من المقرر له اليوم بقصر ثقافة الأنفوشي، وهو من إنتاج الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وهو مأخوذ عن نص «بيت برناردا ألبا» للشاعر فيدريكو جارثيا لوركا.

كانت وزارة الثقافة، قررت تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التي تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين كإجراء احترازي وقائي، وذلك حتى إشعار آخر، تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بتعليق الدراسة في مصر في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، في بيان، إن السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، مضيفا أن الرئيس وجه بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

ويتناول العرض فكرة القمع والاستبداد التي تتعرض لها المرأة، ويتم تصوير ذلك من خلال أسرة مكونة من 5 فتيات تسيطر عليهن الأم سيطرة كاملة وتجعلهن كالسجينات تماما.

«عرايس البحر» أداء سامية جمال، فاطمة درويش، منة ماهر، مريم علي، دعاء رجب، ياسمين سليمان، مونيكا فايق- مريم طه، مارينا عاطف، سعاد محمد، دينا عبد الغني، ميرنا محمد، لوچين سامح، فريدة أشرف، ماهينور، دراماتورج وأشعار وسينوجرافيا أسامة الهواري، إضاءة إبراهيم الفرن، فيديو مابنج وفوتوجرافيا مؤمن يوسف، موسيقى وألحان الدكتور محمد حسني، تنفيذ أعمال النحت والديكور محمود درويش، تنفيذ الملابس مريم طه، تنفيذ موسيقي وتدريب أصوات محمد خالد، استعراضات محمد ميزو، مخرج مساعد عمر أشرف، مخرج منفذ إسلام مخيمر، وإخراج محمد الزيني.

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