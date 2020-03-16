الهند: منع دخول المسافرين من الدول الأوروبية بينها تركيا

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الإثنين، منع دخول المسافرين من الدول الأوروبية وبريطانيا وتركيا، اعتبارا من الأربعاء المقبل 18 مارس، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاي نيوز".وقالت السلطات الهندية في وقت سابق: أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) في الهند تجاوزت الـ100 شخص.وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، أن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 107 حالات، فيما تسعى الحكومة الهندية إلى محاولة منع تفشي الفيروس عبر تعقيم محطات القطارات والمترو والحافلات بصورة دورية في كل المدن.