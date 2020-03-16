إغلاق المطاعم والحانات فى «كنتاكى وميشيجان» للحد من «كورونا»

أعلنت سلطات ولايتي «كنتاكي وميشيجان» الأمريكيتين، عن إغلاق جميع المطاعم والحانات، للحد من انتشار فيروس «كورونا».وذكرت قناة «سي إن إن» الأمريكية، أن حاكم ولاية «كنتاكي» طالب جميع المستشفيات في الولاية بإلغاء الجراحات الاختيارية بحلول الأربعاء المقبل، مشيرة إلى أنه سيسمح للمطاعم بتقديم خدمات السيارات والتوصيل للمنازل.يشار إلى أن مناطق أمريكية أخرى من بينها ولايتا «أوهايو وكاليفورنيا ومدينة نيويورك» اتخذت إجراءات مماثلة بإغلاق المطاعم والحانات للحد من انتشار الفيروس.