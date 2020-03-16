الحكومة الألمانية تقترح على الولايات إغلاق المحلات التجارية

اقترحت الحكومة الألمانية على الولايات غلق المحلات التجارية، عدا السوبر ماركت والمحلات التي تمد المواطنين بمستلزماتهم الحياتية اليومية.جاء ذلك، وفقًا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الإثنين، من مصادر حكومية عقب انتهاء جلسة لجنة متابعة أزمة كورونا التابعة لمجلس الوزراء الألماني.