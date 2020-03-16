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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد سامى بـ«الكمامة» أثناء تصوير «البرنس»

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:29 م
المخرج محمد سامي
المخرج محمد سامي
محمد مجدي
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نشر المخرج محمد سامي صورة من كواليس تصوير مسلسله الجديد "البرنس" مع الفنان محمد رمضان، وظهر فيها  مرتديا كمامة وقفازا لليد، للحد من أخطار انتشار فيروس كورونا، وذلك عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وظهرت خلال الصورة الأساليب التي يتبعها صناع دراما رمضان 2020، وذلك خلال تصوير مشاهد أعمالهم المختلفة، والتي أقرها نقيب الممثلين أشرف زكي، وقد علق سامي على الصورة وقال بشكل هزلي:"أخرج إزاي أنا كده".

وتدور أحداث المسلسل فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين.

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