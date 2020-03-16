الداخلية: مصرع 6 عناصر إرهابية فى تبادل لإطلاق النار فى بئر العبد (صور)

أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع 6 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمدينة بئر العبد في شمال سيناء.وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بمنزل تحت الإنشاء، بطريق أبوشلة المتفرع من الطريق الساحلي بئر العبد بشمال سيناء، واتخاذه وكرًا لهم ومرتكزًا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية، فتم استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مصرع 6 عناصر إرهابية، وعثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة الآلية وعبوات متفجرة. تم تقنين الإجراءات وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.