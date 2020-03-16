البنك الدولى يقترح 4 خطوات لمواجهة كورونا

وضع البنك الدولي خطة للبلدان للتعامل مع فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، وتمثلت التعليمات في:- زيادة الإنفاق على الصحة في العديد من البلدان النامية.- تدعيم شبكات الأمان الاجتماعي.- مساندة القطاع الخاص.- الاستعداد الأزمات المناوئة لأسواق المال.يذكر أن مجموعة البنك الدولي تلعب دورًا رئيسيًا في مساعدة البلدان النامية على اتخاذ الخطوات الضرورية في هذه المجالات، وتساند حزمة التحفيز الاقتصادي الأولية سريعة الصرف التي أقرت بقيمة 12 مليار دولار على الفور جهود البلدان النامية في تقوية الأنظمة الصحية وتقليص الأضرار على المواطنين وعلى الاقتصاد.