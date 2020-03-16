التضامن: الإشراف على 1905 رائدات مجتمعية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم الإشراف على ١٩٠٥ رائدات مجتمعية، حيث تتم الاستعانة بهن فى رفع وعي الأسر بمختلف القضايا الاجتماعية من خلال الزيارات المنزلية واللقاءات المُجمَّعة، ومساعدة الأسر في الحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارات والجمعيات الأهلية.وأضافت الوزارة، فى تصريحات أن الاستعانة بالرائدات لإجراء الزيارات الأسرية للتحقق من صحة بيانات الأسر الحاصلة على الدعم النقدي، كذلك المشاركة في لجان المساءلة المجتمعية لرصد الفجوة في الخدمات الصحية والتعليمية والصحية، ومساعدة الأسر في الحصول على قروض ودعمهن في إدارة المشروعات، وتحصيل الأقساط.جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، إنجازات الوزارة فى مجال رعاية وتمكين المرأة المصرية.