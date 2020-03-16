«مياه الشرب» بالإسكندرية تنفى وجود حالات إصابة بكورونا

نفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية وجود حالتين مصابتين بفيروس كورونا بفرع العجمى التابع للشركة، مؤكدةً أنه لا توجد بالشركة أى حالة مصابة.وأشارت الشركة في بيان لها اليوم الإثنين، إلى أنه فى حالة التصريح بوجود حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الشركة بدون إقرار وزارة الصحة بذلك، ستتم محاسبة المسئول على الترويج لهذه الشائعات حفاظًا على الأمن العام.وكانت قد أطلقت شركة مياه الشرب برئاسة المهندس أحمد جابر اليوم الإثنين حملة توعوية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، بتزويد مقرات الشركة بالمطهرات والمنظفات، وتركيب أجهزة تعقيم بجميع الطوابق وتوزيع أقنعة وقفازات وتخصيص فريق لرش الأسطح ودورات المياه والمصاعد بصفة دورية.