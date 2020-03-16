الأنبا هدرا يترأس القداس الإلهى بأسوان

ترأس الأنبا هدرا، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسوان، القداس الأول بأسبوع الابن الضال خلال فترة الصوم الكبير، وذلك في كاتدرائية الملاك ميخائيل بمحافظة أسوان.وشاركه الصلوات عدد من كهنة وشمامسة الكنيسة، وذلك في إطار القداسات اليومية التي تنظمها الكنائس خلال فترة الصوم الكبير.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير المعروف باسم «صوم القيامة»، ويمتد نحو 55 يومًا ينتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.ويُعد الصوم الكبير صومًا من الدرجة الأولى، ويمتنع فيه الأقباط عن تناول اللحوم والأسماك والألبان مكتفين بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.