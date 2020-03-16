«المؤتمر» يطالب وزيرة الصحة بتحويل مستشفى الرمد بـ«إسنا» لـ «مركزى»

طالب حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اتخاذ قرار فوري بتحويل مستشفى الرمد بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر إلى مستشفى مركزى وليس مستشفى للطوارئ.وأكد علاء راجح، أمين حزب المؤتمر بمدينة إسنا، فى تصريح له اليوم، أنه بعد تحويل المستشفى التخصصى الى حجر صحى لم يعد هناك أى مستشفى مركزى داخل مدينة إسنا لعلاج المواطنين، خاصة من أهالينا البسطاء من محدودى الدخل وغير القادرين.وقال "راجح" إن حزب المؤتمر يؤيد وبشدة جميع الإجراءات التى تتخذها الدولة للوقاية من مخاطر فيروس كورونا بما فيها تحويل المستشفى التخصصى بإسنا إلى حجر صحى، ولكن طالما هناك بديل وهو مستشفى الرمد فإن الأولى تحويل مستشفى الرمد إلى مستشفى مركزى وليس للطوارئ فقط.وطالب الدكتور هالة زايد بالاستجابة لرغبات أهالى وجماهير إسنا، لأنه لا يوجد أى بديل لهم للحصول على الرعاية الصحية إلا المستشفيات الخاصة وعيادات الأطباء أو الذهاب إلى المدن الأخرى البعيدة للحصول على الرعاية الصحية داخل المؤسسات الصحية الحكومية، وهذا يكلفهم مبالغ كبيرة للتنقل عبر وسائل المواصلات.