استقرار العائد على أدوات الدين اليوم

أعلنت وزارة المالية نتائج طروحات أذون وسندات الخزانة اليوم الاثنين، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 91 يوما 12.90%، وأقل عائد 12.69%، ومتوسط العائد 12.89%.وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 273 يومًا، 15.49%، وأقل عائد 14.30%، ومتوسط العائد 15.27%.وسجل أعلى عائد على السندات أجل 3 سنوات، 15.10%، وأقل عائد 14.61%، ومتوسط العائد14.76%.وحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار بقيمة 101.6 مليار جنيه.وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي.