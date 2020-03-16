منة فضالى: «منعت السلام بالإيد»
الإثنين 16/مارس/2020 - 04:13 م
محمد مجديطباعة
أظهرت الفنانة منة فضالي حالة حرص شديدة بعد تفشي فيروس كورونا بشكل كبير فى العالم خلال الساعات الماضية، حيث تحدثت عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بموقع "فيسبوك".
وقالت فضالي خلال المقطع: "سمعت ناس بتهزر على موضوع كورونا وده مش صح، فالمرض انتشر بكثرة، ومافيش مشكلة لو منعنا التجمعات خلال الفترة الحالية، وخصوصًا السلام".
وتابعت: "أنا عن نفسي منعت السلام بالإيد وبقيت بأقول بالكلام فقط، ودي نصيحة لكم من أجل الوقاية من هذا المرض الذي اجتاح العالم".
من جانب آخر، تواصل فضالي تصوير مسلسل "لما كنا صغيرين"، والذي يجسد بطولته الفنان خالد النبوي وريهام حجاج ومحمود حميدة، وعدد كبير من النجوم. شاهد من هنا
وقالت فضالي خلال المقطع: "سمعت ناس بتهزر على موضوع كورونا وده مش صح، فالمرض انتشر بكثرة، ومافيش مشكلة لو منعنا التجمعات خلال الفترة الحالية، وخصوصًا السلام".
وتابعت: "أنا عن نفسي منعت السلام بالإيد وبقيت بأقول بالكلام فقط، ودي نصيحة لكم من أجل الوقاية من هذا المرض الذي اجتاح العالم".
من جانب آخر، تواصل فضالي تصوير مسلسل "لما كنا صغيرين"، والذي يجسد بطولته الفنان خالد النبوي وريهام حجاج ومحمود حميدة، وعدد كبير من النجوم. شاهد من هنا